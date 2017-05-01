Вынесен приговор извращенцу  оголившемуся на  «Евровидении»

Днепровский районный суд Киева избрал пранкеру Виталию Седюку за инцидент в финале Евровидения-2017 меру пресечения в виде личного обязательства на срок 60 суток, сообщает пресс-секретарь киевской Прокуратуры Надежда Максимец.

Соответствующее решение зачитал судья на заседании в понедельник.

"Следственный судья постановил: ходатайство (прокуратуры) удовлетворить, применить в отношении Виталия Седюка… меру пресечения в виде личного обязательства", - сказано в постановлении суда.

По решению суда он также обязан прибывать по каждому требованию в суд или следственный отдел полиции Днепровского района Киева.

В.Седюк должен сдать паспорта или другие документы для выезда за границу, а также сообщать об изменении места проживания.

Такие обязательства действуют на протяжении 60 суток – до 12 июля.

Таким образом, угроза министра внутренних дел Арсена Авакова о том, что теперь Виталий Седюк сможет реализовать свое «хобби» в тюремной камере, как и многое другое, произносимое министром, подтверждения не нашла.

Более того, как явствует из пояснения Надежды Максимец, это было понятно практически изначально. Поскольку, по её словам, часть 1 статьи 296 УК Украины вообще не предполагает наказания в виде лишения свободы.

Напомним, что накануне Арсен Аваков на своей странице в соцсетях указал, что Виталий Седюк обвиняется «…по части 3 статьи 296 УК Украины», которая, по его словам, «…предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет!»

В.Седюк в ночь на 14 мая во время выступления украинской певицы Джамалы в финале Евровидения-2017 выбежал на сцену завернутым во флаг Австралии и снял штаны, повернувшись спиной к зрителям. Певица не обратила внимания на него; сотрудники службы охраны МВД оперативно сняли его со сцены, вывели за территорию и передали полиции.

В.Седюк, 1988 г.р., житель Борисполя Киевской области, с 2012 года неоднократно устраивал провокации с мировыми звездами, в частности, Ким Кардашьян, Адель, Мадонной, Уиллом Смитом, Брэдли Купером, Леонардо ДиКаприо и др.