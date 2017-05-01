Впереди Европы всей

День Европы - в Европейском Союзе эта дата отмечается как ежегодный праздник мира и единства. У нас же, как всегда, становится поводом для политических и конъюнктурных игрищ.

В этом году власть долго решала, когда устраивать показушные акции - в третью субботу мая, как определено законом, или все же привязывать к Евровидению - дескать, посмотри Европа, насколько мы «похожи». Так что в Киеве празднества по поводу «европейскости» проведут уже в эти выходные. В регионах же, запутавшись в расчетах властей наверху, посвящают этому несколько уик-эндов. В нашем регионе 11 мая флаг Евросоюза с помпой поднимали перед зданием облгосадминистрации.

За официальными мероприятиями, посвященными Дню Европы, многие как-то забывают, что европейские ценности, к которым так стремится Украина, у нас в стране так и остаются ценностями только на бумаге.

Свобода собраний и выражения своих взглядов – один из европейских принципов, который был растоптан в Украине в День Победы. «Видимо, именно так его понимает нынешняя власть, ограничивая граждан страны в возможности праздновать 9 мая, задерживая мирных демонстрантов, вышедших почтить память дедов и отцов с использованием символики советского времени. Причем свою «приверженность» таким стандартам демонстрируют по всей Украине, в том числе и в Одессе. Происшедшее вызвало шок в Европе. Международная правозащитная организация «Amnesty International» в своем заявлении осудила действия украинской власти, которая не обеспечивает гражданам гарантированные Конституцией свободу слова и право на мирные собрания», - отмечает депутат Одесского областного совета Виктор Баранский.

«Впрочем, преследование по политическим мотивам в Украине - не редкость. Оппозиция испытывает на себе такое давление власти на протяжении последних 3 лет», - заявляет Виктор Баранский. Политик отмечает, что защищенность от полицейского произвола и насилия со стороны разного рода радикальных организаций – само собой разумеющаяся «привилегия» европейца. Как показали последние события, украинец может об этом только мечтать. Яркий пример тому – Одесса. С её так и не завершенным расследованием событий 2 мая 2014 года, постоянно организуемыми провокациями против оппозиционных политиков и общественных деятелей, вояжами заезжих «патриотов».