Судьи по делу о событиях 2 мая в Одессе удовлетворили ходатайство о своем отводе, дело передадут новой коллегии

Коллегия судей, рассматривающих дело о событиях 2 мая 2014 года в Одессе (в части событий на Греческой площади), удовлетворила ходатайство одного из адвокатов подсудимых об отводе судей.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", свое ходатайство адвокат мотивировал тем, что эти судьи уже участвовали в рассмотрении дела 2 мая ранее.

В пресс-службе Малиновского райсуда Одессы пояснили агентству "Интерфакс-Украина", в настоящее время дело поступило в канцелярию суд. В течение понедельника оно будет подготовлено для передачи новому председательствующему и новой коллегии судей.

Как сообщалось, в начале декабря 2016 года состав коллегии судей Малиновского районного суда г.Одессы, которая рассматривает дело о событиях 2 мая 2014 года (в части событий на Греческой площади), изменился в связи с болезнью одного из судей. Затем в связи с заменой судьи по ходатайству одного из обвиняемых суд принял решение начать рассмотрение дела с начала.

Повторное оглашение обвинительного акта в отношении 20 обвиняемых по делу о событиях 2 мая 2014 года началось только в феврале. С тех пор рассмотрение дела двигалось очень медленно.

Как сообщалось, после возобновления после длительного перерыва, вызванного отпуском судей, рассмотрения дела 25 августа 2016 года суд по различным причинам (отсутствие обвиняемых, их адвокатов, болезни судей) не мог приступить к рассмотрению дела по сути.

2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибло 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.

По факту событий различные правоохранительные органы Украины начали около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. В частности, Главное управление МВД Украины в Одесской области начало ряд производств по фактам получения травм и по факту гибели людей в местах столкновений пророссийских и проукраинских активистов. Позднее этими производствами занялось Главное следственное управление МВД Украины в Одесской области. Некоторые из этих дел уже переданы в суд. Наиболее резонансное из них – дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами. Обвиняемыми по данному делу проходят более 20 человек, в т.ч. двое граждан России. Все – представители т.н. антимайдана.

Источник: Интерфакс Украина