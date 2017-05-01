МВФ улучшил прогноз роста уровня валового внешнего долга Украины в 2017г

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил ожидания относительно роста соотношения валового внешнего долга Украины к валовому внутреннему продукту (ВВП) в 2017 году.

Согласно прогнозу Фонда, соответствующий показатель возрастет до 127,4% ВВП с 123,8% ВВП в 2016 году (ранее ожидалось до 136,3%) и в 2018 году снизится до 126,3% ВВП, сообщается в обзоре экономик центральных и южных стран Восточной Европы (CEE Outlook), обнародованном на веб-сайте МВФ в четверг.

В то же время МВФ сохранил оценку государственного прямого и гарантированного долга Украины в 2017 году на уровне 89,8% ВВП. В 2018 году Фонд ожидает снижения уровня долга до 85,3%.

МВФ также отмечает, что высокий уровень госдолга Украины, ограничивающий возможности маневра бюджетными средствами, повышает уязвимость финансов страны к переоценке госдолга, особенно в случае замедления экономики.

Источник: Интерфакс Украина