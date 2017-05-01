Обрушение лепнины фасадов зданий в исторической части города

О ситуации с ветхими фасадами на сегодняшнем аппаратном совещании горсовета сообщил директор департамента городского хозяйства Александр Козловский.

По его словам, аварийное состояние участков лепнины на этих зданиях выявлено по 38 адресам. В результате сотрудники ЖКС произвели отбивку этой лепнины, в ряде случаев владельцы некоторых балконов получили указания привести свои балконы в надлежащее состояние.

Он отметил, что обходы производятся каждый день, потому что это старый жилой фонд и состояние лепнины этих фасадов оставляет желать лучшего. Обрушение лепнины происходит и без работников ЖКС, в таком случае они незамедлительно реагируют на случившееся.

Первый вице-мэр Анатолий Орловский, председательствующий на аппаратном совещании, поручил сразу же убирать результаты отбивки лепнины с тротуаров, чтобы не повторилась ситуация с фасадом здания на Пушкинской, 45. Лепнину, которая обвалилась с фасада, вывезли, но не сразу, что вызвало недовольство жителей.

Он также поручил следить более внимательно за состоянием фасадов в центральной части города, чтобы избежать возможных несчастных случаев.