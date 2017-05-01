Анатолий Орловский: акты вандализма необходимо пресекать!

За полтора года в Одесса были разбиты 25 новых стеклянных остановочных комплекса. По словам первого вице-мэра, «это делают вандалы, причём делают совершенно намеренно, поскольку чтобы разбить такой комплекс, нужно приложить немало усилий. Тем не менее, из тех, кто совершал эти преступления не был задержан и привлечён к ответственности, хотя обращения в полицию поступали регулярно».

В связи с этим, он попросил представителей полиции уделять этому вопросу больше внимания, поскольку заменять эти остановочные комплексы сложно и дорого. Также он отметил, что уже пришлось заменить около 80 кв. метров покрытия остановочных комплексов.

По мнению Анатолия Орловского, подобные проявления вандализма необходимо пресекать, поскольку, если этого не делать, то такие случаи будут только учащаться.