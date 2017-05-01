Все одесские школьники будут обеспечены электронными учебниками уже к 1 сентября

Об этом сообщила в ходе аппаратного совещания директор департамента образования и науки Елена Буйневич.

Впрочем, по ее словам, проведенный мониторинг показал, что пока далеко не все родители и педагоги поддерживают введение в учебный процесс электронных учебников.

«Пока соотношение примерно пятьдесят на пятьдесят!» — отметила чиновник.

По её убеждению, причина заключается в том, что пока не все осознают те возможности, которые предоставляют электронные учебники. В связи с этим Елена Буйневич пообещала в течение лета провести обучающие семинары.

Что же касается самих электронных учебников, то если до сих пор по ним обучались только семиклассники, то компания, которая занимается их разработкой, пообещала, что уже к началу нового учебного года ими будут обеспечены все классы средней школы.

Отметим, что в условиях, когда министерство образования уже на протяжении нескольких лет не в состоянии обеспечить школьников необходимым количеством учебной литературы, введение электронных учебников может позволить решить эту проблему, во всяком случае, на местном уровне.