Орловский: Подземные мусорные контейнеры – решение проблемы сбора мусора

Решением проблемы сбора мусора в спальных районах и центральной части города должны стать подземные мусорные контейнеры. Об этом сообщил первый вице-мэр Анатолий Орловский.

По его словам, именно такие контейнеры обеспечивают надлежащее соблюдение санитарных норм.

И, как рассказал директор департамента строительства и архитектуры Александр Голованов, установка таких контейнеров уже предусмотрена градостроительной документацией.

Согласно распоряжению городских властей, в качестве пилотного проекта решено установить такие баки для мусора на улице Филатова.

Первый вице-мэр дал поручение провести встречи с представителями как строительных компаний, которые должны устанавливать такие подземные мусорные контейнеры, так и мусоровывозящих компаний, для закупки специальной обслуживающей техники.

К сожалению, по информации управления строительства и архитектуры, в настоящее время у них такой техники нет.

Напомним, что задачу начать устанавливать такие контейнеры на городских улицах, и в первую очередь, на улице Филатова городской голова Геннадий Труханов поставил ещё в прошлом году.