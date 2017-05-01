Наша Матерь-Церковь в опасности! (ВИДЕО)

В нашей стране затевается очередная провокация, которая может привести к трагическим последствиям. В Верховной Раде на 18 мая запланировано голосование по антицерковным законопроектам №№ 4511 и 4528.

Речь идет о законопроекте № 4511 (среди авторов которого депутаты от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук, Сергей Высоцкий, член БПП Александр Бригинец и еще с десяток авторов, преимущественно входящих в коалицию) и законопроекте № 4128 (депутата "Народного фронта" Виктора Еленского, а также целого ряда депутатов от БПП и "Самопомочи").

Законопроект № 4511, в свою очередь, вводит особый статус для Церквей, чьи управляющие органы находятся в стране, признанной Радой страной-агрессором, и дает право не священноначалию, а представителям гражданских властей — зачастую неверующих и враждебно настроенных к православной церкви людей — назначать угодных им священнослужителей. По сути, любого православного священника смогут изгнать из-за того, что он не нравится какому-то чиновнику!

Законопроект № 4128, согласно которому предлагается внести в статью 8 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" положения, регулирующие принадлежность лица к религиозной общине. Например, прописать термин "самоидентификация" и уточнить минимальное количество представителей религиозной общины, согласно решению, которых может быть изменена подчиненность храмов конфессиям.

Таким образом, будет узаконено церковное рейдерство.