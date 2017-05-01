«Безвиз» для Украины – «с паршивой овцы хоть шерсти клок»

На прошлой неделе Совет ЕС принял решение об одобрении либерализации визового режима с Украиной. В связи с этим событием руководство страны уже несколько дней использует все информационные возможности для саморекламы.

К этой дате была приурочена и большая пресс-конференция Порошенко, которых он не проводил длительное время. Предыдущая пресс-конференция в таком масштабе состоялась в июле 2016 г.

«Безвиз» стал удобным информационным поводом для самовосхваления власти на фоне системных провалов во внутренней и внешней политике. На пресс-конференции президент заявил, что «безвиз» является чем-то большим, чем просто возможностью путешествий в страны Шенгенской зоны по упрощенной процедуре. В доказательство своих пророчеств относительно объединения с Европой, он заявил, что в 2016 г. граждане Украины более 15 млн раз пересекали государственную границу со странами ЕС. Правда, он не сказал, что абсолютное большинство этих «путешественников» были «заробитчанами», - прокомментировал ситуацию депутат Одесского областного совета Виктор Баранский.

Тем временем, здравомыслящие эксперты настойчиво утверждают, что Ассоциация Украины с ЕС и введение зоны свободной торговли не выгодны для нашей страны - торговля с ЕС является дефицитной. Так, по результатам 2016 г. отрицательное торговое сальдо составило порядка 1,5 млрд долл. Поэтому ЗСТ оказалась выгодной европейским импортерам. Этот показатель мог бы быть больше, но по причине крайне низкой покупательной способности украинских граждан в страну не выгодно импортировать больше.

Не замеченной «евроинтеграторами» оказалась информация и о том, что комитет Европарламента по международной торговле отказался увеличить квоты для Украины на беспошлинный ввоз пшеницы, томатов и мочевины. Украинские экспортеры оказались в дискриминационном положении после введения зоны свободной торговли с ЕС. Как правило, они вырабатывают выделенные квоты буквально в течение нескольких недель в начале года. Но «европейские друзья» не спешат идти на уступки и отказываются от пересмотра квот.