Спутник будет обеспечивать самолеты Wi-Fi (ВИДЕО)

SpaceX запустил Falcon 9 с семитонным спутником. Космическая компания Илона Маска SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9. Коммуникационный спутник Inmarsat-5 F4 на ее борту будет транслировать Wi-Fi в воздухе, море и на земле.Ракета запустили из американского штата Флорида. Спутник успешно вывели на орбиту. Он будет на высоте 35,7 тыс. км. Об этом сообщает сайт SpaceX.

Спутник Inmarsat-5 F4 разработала корпорация Boeing. Его вес более 6 т. Это самый большой груз, который Falcon 9 выводила на орбиту.

Источник: Gazeta.ua