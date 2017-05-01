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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Спутник будет обеспечивать самолеты Wi-Fi (ВИДЕО)

Категория: Новости

SpaceX запустил Falcon 9 с семитонным спутником. Космическая компания Илона Маска SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9. Коммуникационный спутник Inmarsat-5 F4 на ее борту будет транслировать Wi-Fi в воздухе, море и на земле.Ракета запустили из американского штата Флорида. Спутник успешно вывели на орбиту. Он будет на высоте 35,7 тыс. км. Об этом сообщает сайт SpaceX

Спутник Inmarsat-5 F4 разработала корпорация Boeing. Его вес более 6 т. Это самый большой груз, который Falcon 9 выводила на орбиту.

Источник: Gazeta.ua

 



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