Порошенко ввёл в действие блокирование доступа к "Яндексу", "ВКонтакте" и "Одноклассникам"

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года, которым предусмотрен запрет "Яндекса", "ВКонтакте" и "Одноклассников", сообщает 112.ua

Так, в отношении "Яндекса" на три года введены следующие санкции: блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращения вывода капиталов за пределы Украины, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования. Речь идет как о российском «Яндекс», так и «Яндекс. Україна».

Подобные санкции сроком на три года введены в отношении «ВКонтакте» и «Одноклассников».

«Вид ограничительной меры: запрет интернет-провайдерам предоставления услуг по доступу пользователям сети интернет к ресурсам сервисов "Mail.ru" (www.mail.ru) и социально-ориентированных ресурсов "Вконтакте" (www.vk.com) и "Одноклассники" (www.ok.ru)».