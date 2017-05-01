В Греции - массовые забастовки против новых мер экономии

В Греции перед четверговым голосования в парламенте за новые меры экономии журналисты, работники паромов, общественного транспорта и медучреждений объявили массовые забастовки.

Об этом сообщает Ekathimerini.

Жители пригородов столкнутся с трехдневным неудобствами, поскольку во вторник, среду и четверг автобусы будут курсировать по сокращенному графику. Ограничили также движение троллейбусов.

Афинское метро будет работать только с 9:00 до 16:00. Вовсе не будет обслуживаться участок дороги от станции метро Doukissis Plakentias в Международный аэропорт Афин, поскольку поезда национальной железной дороги не будут ездить.

Четырехчасовую остановку работы в среду объявили авиадиспетчеры. Во вторник и среду не будут работать паромы, которые курсируют между греческими островами.

В среду и четверг к двухдневной забастовки присоединяются врачи и медсестры государственных больниц.

Во вторник из-за забастовки журналистов отменено выпуски новостей на телевидении, а в среду не выйдут газеты.

Напомним, в четверг в греческом парламенте должно состояться голосование по усилению мер экономии, которые предусматривают уменьшение пенсий и повышение налогов.

Правительство ожидает одобрения законопроектов, которое должно открыть путь Греции до получения нового транша финансовой помощи.

Источник: Европейская правда