Это было недавно, это было давно

Прошлым летом Елена Павловна Ткаченко отметила 90-летие. Юбилей прошел на славу: стол ломился от угощений. Было много гостей, музыка и даже танцы. Только любимого уже не было рядом.

Елена Павловна всегда была хлебосольной хозяйкой и вместе с мужем умела принимать и потчевать гостей в строгом согласии с одесской традицией – биточки, запеченные синенькие и перцы, заливная и фаршированная рыба, форшмак, жареные куры... На Золотой свадьбе она была по-королевски в короне и счастлива так же, как и 50 годами ранее, когда только вступала в брак. Но в 2003-м она овдовела. Что остается, когда годы и болезни неумолимо берут свое? То, что всегда с тобой. Воспоминания.

В 1934 году Леночке Хоруженко было восемь лет, когда она переехала с родителями в Одессу из Николаева, где родилась и провела детство. Родители были печатниками, работали в типографии. А когда отец ушел в журналистику, став корреспондентом киевской газеты «Коммунист», его перевели на работу в Одессу. На новом месте семье предоставили комнату в большой коммуналке на Жуковского, 26. Из окон нынешней квартиры Елены Павловны видно их первое одесское жилье. И она словно возвращается в то далекое время, хотя с тех пор прошла целая жизнь.

В Одессе мама устроилась работать в «Хромолитографию», бывшую типографию Фесенко на улице Ришельевской. Отец корпел над статьями. а вскоре получил повышение, став директором областного издательства. Сама Лена училась в 49-й школе, на улице Розы Люксембург.

И все было просто и ясно. Пока не грянула война. Вернувшись из командировки в Кишинев, отец твердо сказал: вам нужно уезжать из Одессы, враг близко. Отец по состоянию здоровья был непризывным и всю войну находился в трудовой армии. Мать отправилась в Сталинский райком партии, что находился на месте кинотеатра «Украина». Именно там нужно было получить разрешение на эвакуацию. Получив заветную бумагу, они вдвоем ушли пешком через Николаев, Херсон, подальше от границы. Было страшно, кругом уже шли бомбежки. Под Николаевом на глазах у Лены прицельным огнем фашисты расстреляли группу учащихся ремесленного училища, которые шли строем. Бомбили под Каховкой. Бомбили, когда они переезжали через Днепр. Война шла по пятам. А они спасались от нее, прячась в глубокий тыл. Товарняками добрались аж до Семипалатинска. Там Лена окончила школу.

Когда в конце 43-го началось освобождение Украины, они с матерью устремились на Родину.

– Первым освободили Харьков. Оттуда мы вместе со вторым эшелоном войск стали медленно продвигаться к Одессе. Ехали через разрушенные города и села. Но обозревать окрестности было некогда. Мы же работали, – с гордостью подчеркивает Елена Павловна.

Еще в Харькове Лена с мамой получили направления на работу. Жители освобождающейся Украины нуждались, как в глотке чистой воды, в печатном слове. Прямо в эшелоне установили типографские машины и наладили издание газет и листовок. На ходу, с колес, шел выпуск печатной продукции. Мама печатала, а Лена… крутила. Елена Павловна с гордостью говорит, что была первым печатником-крутильщиком возобновленного выпуска одесских газет на освобожденной территории Украины. Пригодились родительские навыки и опыт. Она и сейчас бережно хранит пожелтевшие газетные страницы «Большевистского знамени» и «Чорноморськой комуны» за 16 и 24 марта 1944 года, когда Одесса еще была в руках врага. А вот информационный листок от 6 апреля 1944 года. До освобождения Одессы еще четыре дня. В нем самая последняя информация: «Войска Украинского фронта овладели Раздельной, отрезав основные пути отхода группировке противника». А значит, освобождение любимого города неизбежно. Об этой победе над врагом рассказывает информационный бюллетень от 11 апреля.

Но, не доехав до Одессы, пришлось задержаться в Первомайске. Лена простудилась и слегла с температурой. В освобожденную Одессу, добираясь на перекладных, Лена приехала 17 апреля 1944 года, на лафете.

Одесса была тихой и пустой. Из эвакуации большинству одесситов удалось вернуться позже. До мая 45-го после десяти вечера ходить разрешалось только по пропускам – военное положение. Все по карточкам, и еда, и одежда. Но был Привоз, была барахолка, спасавшие во все трудные времена одесситов. Были комиссионки, торговавшие подержанными вещами.

Квартира на Екатерининской была занята. Месяц пришлось ютиться у знакомых. Потом нашли свободную квартиру на Греческой улице в старом двухэтажном доме. Ее хозяева бежали с румынами, побросав весь скарб. Он очень пригодился на первых порах: ведь из Одессы они ушли с торбочками, которые пошила мать. Вскоре там же, на Греческой, пережили последнюю бомбежку. Бомба попала в здание «Детского мира» напротив, но у них рухнула часть потолка, и заклинило дверь. Снова поиски жилья. В исполкоме дали ордер на квартиру на Нежинской. Въехали. А вскоре ранним утром Лена проснулась оттого, что куда-то...едет. Оказалось, что вернулись из эвакуации прежние хозяева квартиры и вытащили ее вместе с кроватью в коридор. Снова в исполком – в очередь за новым ордером. На Гоголя, 21, прямо напротив Дома ученых, их ждала большая комната в большой коммуне, в которой они осели уже надолго.

Жизнь стала налаживаться. Лена поступила на работу в райком партии, «секретарем секретаря». В коридорах райкома встретила своего будущего мужа. Фронтовик, политрук Дмитрий Ткаченко тогда искал работу. А нашел любовь и судьбу.

Дмитрий Васильевич Ткаченко ушел на фронт добровольцем в первые дни войны. Участник обороны Одессы, свое первое ранение он получил на линии обороны Одессы, под селом Ильинка, между Хаджибейским и Куяльницким лиманами. Бесстрашный в бою, он был еще несколько раз тяжело ранен. В последний раз, когда его настигла очередь из «шмайсера», штурмовой винтовки, хирург военно-полевого госпиталя изъял пять пуль. Но не все. Последняя пуля застряла в позвоночнике. С ней Дмитрий Васильевич прожил 14 лет. С большими предосторожностями хирургам удалось вытащить пулю в 1956 году, когда они с Еленой Павловной уже были женаты и родили сына. Как бесценную реликвию, вместе с орденами и медалями мужа, ее сегодня хранит Елена Павловна.

Поженились молодые в 47-м. Дмитрий поступил учиться в Высшую мореходку и навсегда связал свою жизнь с Черноморским морским пароходством. Елена поступила в Консервный институт, ныне – Академия пищевых технологий, по окончании которого стала работать инженером-технологом на Консервном заводе. Потом работала в школе, преподавала химию. Жить продолжали вместе с мамой в коммуне на Гоголя, и когда родился сынишка. В те годы это было обычным делом. Только в 1959-м семья получила отдельную квартиру в доме ЧМП.

В 1997 году Елена Павловна и Дмитрий Васильевич Ткаченко отпраздновали золотую свадьбу. 56 лет щедро отвела им судьба быть рядом. Но овдовев, Елена Павловна осталась совсем одна. Единственный сын, капитан дальнего плавания, умер от сердечного приступа в 43 года.

Этим летом Елене Павловне исполняется 91. Длинная жизнь, вместившая в себя лихолетья и войны, радости и печали. Сколько воды утекло. Менялись границы, вожди и кумиры. Менялись названия улиц и городов. А теперь меняется отношение к привычным календарным памятным датам. Но этих перемен Елена Павловна не приемлет.

– Это кощунство. И своих убеждений я не меняю. Вся эта пена сойдет. А День Победы 9 Мая будут помнить и чтить всегда.