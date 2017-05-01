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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Ждут, когда случится трагедия

Категория: Новости / Статьи


Ждут, когда случится трагедия

Прошлой осенью даже по центральному телевидению было своего рода сенсационное сообщение из Одессы.

Диктор рассказывала, что в нашем городе в районе Дачи Ковалевского и улицы Долгая  на проезжей части дороги появились необычные символы в виде спящих или погибших человечков. Оказывается, это отчаявшиеся жители микрорайона таким образом решили привлечь внимание чиновников города и района к их проблеме. Дело в том, что здешние жители много времени жаловались в полицию, в городской совет на то, что главная дорога по улице Долгая, которая связывает этот микрорайон, а также Мемориал 411-й батареи с центром города, находилась в ужасном состоянии. Асфальт разрушен, выбоины такие, что многие водители здесь даже колеса автомашин теряли.

– На повороте улицы Долгая к Даче Ковалевского всегда очень интенсивное движение, – рассказывает жительница этого района Анна Горенко. – Иногда приходится стоять и долго ждать, пока можно перейти улицу к магазину или к трамвайной остановке. И хотя здесь на электроопоре висит дорожный знак «пешеходы», водители на него практически не обращают внимания. Мы многократно просили руководителей города и района отремонтировать  дорогу и разметить «пешеходный  переход». Но наши обращения пока выполнили частично: улицу Долгую хорошо заасфальтировали. Теперь водители довольны. А о нас, пешеходах, по-прежнему забыли. И сейчас на углу улиц Долгая и Дача Ковалевского пешеходного перехода нет.

К сожалению, подобную ситуацию с игнорированием разметки на дорогах пешеходных переходов, можно наблюдать во многих районах Одессы. Обидно, что нередко их размечают там, где пешеходов мало, а в густонаселенных местах таких переходов нет. К примеру, район Аркадии. Это зона отдыха. К ней должен быть свободный и безопасный проход. Причем здесь многолюдно даже зимой, не говоря уже о летнем периоде. Транспортное сообщение к этой зоне налажено неплохо. К услугам пассажиров троллейбус, трамвай, маршрутки, автобусы и такси. А вот о пешеходах не все продумано с учетом удобств для людей.

Я недавно был свидетелем, когда пожилая женщина чуть было не оказалась по колесами внедорожника. Она много времени стояла на улице Генуэзской у края проезжей части, все ожидала, когда будет свободный переход к трамвайной остановке. Прошло много времени, пока один, очевидно сжалившийся водитель остановил свое авто, посигналил ожидавшей и махнул рукой, мол, проходите. Но как только она начала переходить улицу, как из-за остановившейся автомашины появился лихач. Хорошо, что бедняга вовремя остановилась, успела сделать шаг назад.

И такие случаи здесь не единичны. Дело в том, что Улица Генуэзская начинается от площади 10 Апреля и заканчивается в Аркадии. На этом промежутке размечено два  пешеходных перехода. Один у гостиицы Аркадия, второй – у супермаркета «Таврия В».

Непонятно, из каких соображений департамент  транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета планировал эти переходы. Они не имеют связи с важными точками, разве что с  небольшим рестораном. А вот места остановки  городского  транспорта, которые находятся на этой улице, остаются недоступными и опасными для пешеходов.

Здесь на противоположных сторонах улицы размещены  остановки общественного транспорта, но перейти к ним с противоположной стороны просто невозможно. Ближайший пешеходный переход находится за 250 – 300 метров. Естественно, никто туда идти не хочет, каждый торопится и стремится перейти  по короткому пути через улицу. Но здесь очень интенсивное движение транспорта, что всегда таит в себе опасность. Хотя водители, зная правила дорожного движения, должны ограничивать скорость, однако здесь их никто не контролирует, вот они и мчат со значительным превышением скорости. На этом участке с интенсивным движением автотранспорта и большим количеством пешеходов надо бы ограничить скорость автотранспорта, установив «лежачих полицейских».

Жители этого микрорайона, которые живут поблизости от шестой станции Большого Фонтана, много лет обращаются в городской совет и в Приморскую государственную администрацию с просьбой разметить на улице Генуэзской пешеходный переход к остановкам общественного транспорта, но их обращения остаются без ответа. Многие, кто проживает на улице Тенистой, неоднократно обращались на «горячую» линию городского головы Геннадия Труханова с просьбой решить проблему пешеходного перехода. Посылали и письма мэру, но письма ему не доходили, а их, как и телефонные обращения граждан, направляли в СМУ, которое занимается разметкой дорожных знаков и переходов. Оттуда приходят справедливые ответы, что по проекту на улице Генуэзской  пешеходный переход не предусмотрен. Такие письма должны были направлять  в департамент транспорта, связи и организации дорожного движения городского совета, который должен планировать разметку на улицах города. Однако там остаются глухими к многократным просьбам граждан, которые проживают в этом районе.  Здесь за последние годы построен десяток многоэтажных домов, в которых проживают тысячи горожан, и все они ждут, когда можно будет безопасно перейти улицу.

Жаль, что чиновники департамента транспорта  не реагируют на просьбы трудящихся, а попасть на личный прием к ним сложнее, чем к Папе Римскому. Тот же директор департамента и его заместители принимают граждан всего по одному дню в неделю в пределах двух часов. Ничего не скажешь, слуги народа очень перегружены, как и депутаты городского совета, которые вспоминают  о гражданах, когда приходят очередные выборы. А может все же наше напоминание поможет решить эту проблему, или чиновники будут ждать жертв на переходе?.. 

Ждут, когда случится трагедия

 

Ждут, когда случится трагедия

 

  



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