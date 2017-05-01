Уровень инфляции в Британии – самый высокий за последние четыре года

Инфляция в Великобритании в прошлом месяце достигла самого высокого уровня с сентября 2013 года

Об этом сообщает BBC.

Инфляция составляет 2,7% по сравнению с 2,3% в марте. Это выше показателя Банка Англии в 2%. Основной причиной роста инфляции называют повышение цен на авиабилеты в связи с более поздней датой Пасхи в этом году по сравнению с 2016 годом. Повышение цен на одежду, акцизы на транспортные средства и электроэнергию также сыграли свою роль, но падение цен на бензин и дизельное топливо немного компенсировало это. На прошлой неделе Банк Англии предупредил, что инфляция, измеряемая индексом потребительских цен, в этом году достигнет пика чуть ниже 3%. Банк Англии также предупредил, что 2017 год будет "более сложным временем для британских домохозяйств". Как ранее сообщалось, британская экономика резко замедлила рост в первом квартале. По прогнозам МВФ, к 2022 году Великобритания покинет список пяти крупнейших экономик мира.