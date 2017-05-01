Запрет российских социальных сетей является следующим шагом Украины в информационной войне против России

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в комментарии "Апострофу".
Советник министра также отметил, что ограничениям должны подвернуться и другие российские информационные ресурсы.
По его словам, меру ответственности за использование запрещенных сервисов должны определять правоохранительные органы в каждом конкретном случае.
"Должна быть ответственность за нарушение этих нормативов. Особенно учитывая, что речь идет о войне с Российской Федерацией. Сейчас самое главное — обеспечить техническое исполнение этого решения", - заявил советник министра.
Как сообщал "Апостроф", российский художник Сергей Елкин посвятил карикатуру подписанию указа президентом Украины Петром Порошенко о расширении санкций в отношении РФ.