Запрет российских социальных сетей является следующим шагом Украины в информационной войне против России

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в комментарии "Апострофу".

Советник министра также отметил, что ограничениям должны подвернуться и другие российские информационные ресурсы.

"Я убежден в том, что на территории Украины действуют как латентные, так и открытые агенты влияния Кремля. Чтобы не ходить далеко, возьмем телеканал "Интер". Это канал национального значения, через который абсолютно откровенно ведется антиукраинская пропаганда"

, - сказал Шкиряк.

По его словам, меру ответственности за использование запрещенных сервисов должны определять правоохранительные органы в каждом конкретном случае.

"Должна быть ответственность за нарушение этих нормативов. Особенно учитывая, что речь идет о войне с Российской Федерацией. Сейчас самое главное — обеспечить техническое исполнение этого решения", - заявил советник министра.

Как сообщал "Апостроф", российский художник Сергей Елкин посвятил карикатуру подписанию указа президентом Украины Петром Порошенко о расширении санкций в отношении РФ.