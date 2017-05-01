В Латвии из-за недостатка рабочей силы призвали упростить правила иммиграции

Через нехватку рабочей силы в отдельных отраслях необходимо внести поправки в иммиграционный закон, чтобы как можно скорее утвердить список профессий, к которым можно применять упрощенную процедуру для привлечения рабочей силы из-за рубежа. Об этом заявила Латвийская торгово-промышленная палата (ЛТПП), сообщает портал Delfi. Ведомство отмечает, что существенная нехватка рабочей силы, которая уже ощущается в отдельных отраслях, еще более усугубится из-за сезонности. Предусмотрен иммиграционным законом порядок привлечения работников из-за рубежа требует много времени, он сложный и дорогой, и поправки, предусматривающие упрощенную процедуру хотя бы для некоторых групп профессий, где наблюдается явный дефицит рабочей силы, помогут решить эти проблемы. Как показал опрос членов ЛТПП, нехватка рабочей силы ощущается в наукоемких отраслях, где нужны ученые, инженеры, специалисты по информационным технологиям. Напомним, в начале года правительство Литвы решило облегчить трудоустройство некоторых специалистов из третьих стран.

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