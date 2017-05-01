Решение Петра Порошенко запретить социальные сети «Вконтакте» и «Одноклассники» будет способствовать…повышению компьютерной грамотности населения

Так решение Президента Украины прокомментировал заместитель министра по связям и коммуникациям России Алексей Волин.

Согласно инсайдерской информации, он подчеркнул, что при наличии минимальных знаний компьютерных технологий данный запрет очень легко обойти.

«Жители Украины моментально освоят анонимайзеры, vpn сервисы и колоссальное количество программ, позволяющих обойти блокировки!» -надеется российский чиновник. По его убеждению, при минимальной компьютерной грамотности президентский запрет легко обойти, поэтому «… он будет способствовать дискредитации власти и росту правового нигилизма в Украине!»

По информации ИА «Преступности. Нет.» то, что запрет президента российских социальных сетей легко обойти, подтвердила и председатель ассоциации «Телекоммуникационная палата Украины Татьяна Попова. «Любой вид блокировки неэффективен. Продвинутые пользователи легко его обойдут!» - резюмировала она.