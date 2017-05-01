Чудны и премудры дела Божии. Первым, кто вошел в рай, оказался разбойник, первыми, кому явился Господь воскресший, были жены мироносицы, первым человеком, которому Господь открыл Себя, сказав, что Он Мессия, была женщина самарянка и в этот воскресный день, Церковь вспоминала как раз это событие. После Пасхи иудейской, Господь с учениками возвращался из Иерусалима в Галилею, и подойдя к колодцу Иакова чтобы утолить свою жажду, встретил женщину самарянку, которая в это время пришла за водой. Видя ее внутреннее расположение и настроение, Господь с ней заговорил, она удивилась, потому что иудеи были очень высокомерны, считали, что им недостойно общаться с иноверцами, с людьми другой веры, а самарян они просто презирали. Но Господь, видя чистоту и открытость этой женщины, попросил ее: "дай Ему пить" (Ин.4:7), и она ему не отказала, заметив только: "как ты, будучи Иудей, просишь пить у меня, самарянки? ибо Иудеи с самарянами не сообщаются" (Ин.4:9). И тогда Господь ответил: "если бы ты знала, Кто говорит тебе: дай Мне пить, то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую" (Ин. 4:10). Конечно, женщина не поняла ответа Спасителя. Тогда Господь повелел ей: "пойди, позови мужа твоего и приди сюда" (Ин 4:17).

Удивительно не то, что Господь заговорил с женщиной блудницей, а удивительно, как она Ему отвечала, как вела себя. Женщины обычно страстные натуры, и самарянка не оказалась исключением. Она искала в жизни радости, счастья, думала, что это зависит от мужа, меняла мужчин, но не могла насытить свою душу. Душа искала чего-то иного. Она не прилепилась ни к страсти, ни к мужчинам, несмотря на то, что имела многих мужей, и ответила Спасителю, что нет у нее мужа. Нет у нее желания, страсти. Ее душа требовала чего-то более возвышенного. Страстный человек ответил бы по-другому, сказал бы: "Какое Вам дело до моих мужей?". А эта женщина показала свое бесстрастие и заговорила на духовные возвышенные темы, ведь душа ее искала Бога. Эта женщина забыла обо всем, она поверила Ему. Она забыла даже, зачем пришла к этому колодцу, что ее ждут с водой, оставила кувшины и побежала, поторопилась в свое селение, чтобы эту великую радость принести своим ближним, окружающим, поделиться тем, что она всю жизнь ожидала, искала и, наконец, нашла.

Подвижник благочестия, Феофан Соловецкий с 16 лет трудился на поле. И вот однажды, когда он был в поле, то увидел такой ослепительный свет благодати Божией, что оставил и животных, и лошадей, и орудия труда и, не заходя домой, не прощаясь ни с родителями, ни с братьями, ни с сестрами, ушел в Киево-Печерский монастырь. Там он провел 17 лет, а потом подвизался на Соловках. А подвижница Синклитикия говорила: «что как человек, разжигая огонь, сначала задыхается и плачет от дыма, но затем обретает желаемое, так и христианин, стремящийся к Богу, должен много потрудиться, чтобы возжечь в себе Божественный огонь». Также в древнем Патерике есть рассказ, как один пустынник по имени Лот пошел к другому подвижнику Иосифу и спросил: "Вот я по мере своих сил тружусь, подвизаюсь, пощусь, молюсь, борюсь со своими страстями, занимаюсь воздержанием, чего мне еще недостает?" И тогда авва Иосиф встал, поднял руки к небу, пальцы его рук загорелись как 10 свечей и сказал: "Если ты хочешь быть с Богом, то будь как огонь".

Господь может спасти любого грешника, какой бы он не был. Господь не может спасти только того, кто себя делает иллюзорным, призрачным праведником, не замечает своих грехов, а подобно фарисею видит только свои достоинства, не знает правды о себе и старается обмануть себя и Бога. Такого мнимого праведника, а, можно сказать, закоренелого грешника, Господь спасти не может. Почему-то большинство людей являются именно такими: лживыми праведниками. Ищут и духовников, и собеседников, которые бы им говорили постоянно о том, какие они хорошие, праведные, замечательные люди. И в этой лжи нам приятно жить. Женщина самарянка оказалась выше всего этого. Она сразу же сказала, кто она такая: страшная грешница, которая хочет исправиться, ждет Мессию, Который поможет ей стать другой. И Господь, видя ее чистое сердце, рассказывает ей о том, что есть вода, которая дает жизнь всему существующему на земле, и без нее умирает все: и животный мир, и растительный, и человек, но есть иная вода - вода благодати, которая оживляет душу человеческую. Без благодати Божественной не может человек достигнуть Царствия Божия, а с ней он обретает жизнь вечную, спасается сам и помогает другим.

Святитель Николая Сербский как-то в своих воспоминаниях рассказывал, что после войны, в Сербии, в тяжелейшее, голодное время, один человек из одного села пошел в город. И там, в крестьянском банке, взял кредит, чтобы купить корову, чтобы не умереть с голоду и прокормить себя и свою семью. С деньгами идет по рынку покупать корову. И проходит через бакалейные лавки и магазины. И вдруг, в магазин товаров его зазывает какой-то еврей и говорит: «Посмотри, какой у меня прекрасный материал, какой у меня прекрасный драп. Из него ты сошьешь пальто и себе, и жене, и детям, и своим родственникам». Заболтал его до такой степени, что тот на все деньги покупает огромный рулон драпа и приносит к себе домой. Вместо коровы приносит рулон драпа. Жена в ужасе спрашивает: «А что это?» «Это тебе, мне, нашей семье». Разворачивают драп, а он весть побитый молью. И когда бедный крестьянин увидел, что он натворил, то пришел в ужас. Почему? Да потому что он забыл о главном, зачем пошел. Так и мы, забываем и о Боге, забываем и о том, зачем мы живем на этой земле.

Сегодня Церковь на примере этой самарянки, которая впоследствии крестилась, пошла проповедовать Евангелие сначала в Африку, потом в Италию и претерпела мученическую смерть вместе со своими сестрами и детьми, показывает, что Господь смотрит на сердце человеческое, что у Него первый тот, кто горит своей любовью к Нему, что Он избирает тех, кто Его избирает. В эти пасхальные дни, Церковь напоминает нам, что мы должны гореть любовью к Богу, забывая о своих каких-то нуждах, сжигая свои страсти, зная, что главное в жизни - это стремление нашей души к Богу, что мир и успокоение наступают только в Боге. Нас могут не любить многие, как и самарянку, но нам всегда радостно оттого, что нас любит Господь и от нас Он никогда не отвернется, всегда протянет нам руку помощи в Своей Божественной любви. Помолимся все вместе, о нашей родной земле и Матери Церкви, чтобы Господь помог и нам возжечь в душе каждого, такую же любовь к Богу и ближнему, и чтобы наконец-то наступил долгожданный мир в нашей боголюбивой Украине.