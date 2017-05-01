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  • Дата: Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30

Избиение АТОшников 9 мая в Днепре: в ГПУ рассказали новые детали о подозреваемых "титушках"

Категория: Новости

Прокуратура Днепропетровской области заочно сообщила о подозрении в хулиганстве и массовых беспорядках еще шестерым участникам потасовок с ветеранами АТО в Днепре 9 мая.

Избиение АТОшников 9 мая в Днепре: в ГПУ рассказали новые детали о подозреваемых "титушках"

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

Она отметила, что подозреваемые уклоняются от следствия, поэтому прокуратура получила разрешение на их задержание и доставку в суд с целью избрания меры пресечения.

Избиение АТОшников 9 мая в Днепре: в ГПУ рассказали новые детали о подозреваемых "титушках"

Сарган напомнила, что следствие установило 15 граждан, которые причастны к столкновениям в Днепре, среди которых организаторы, координаторы и активные участники массовых беспорядков, а также "кассиры", которые платили "титушкам".

Источник: "Апостроф"



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