Избиение АТОшников 9 мая в Днепре: в ГПУ рассказали новые детали о подозреваемых "титушках"

Прокуратура Днепропетровской области заочно сообщила о подозрении в хулиганстве и массовых беспорядках еще шестерым участникам потасовок с ветеранами АТО в Днепре 9 мая.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

Она отметила, что подозреваемые уклоняются от следствия, поэтому прокуратура получила разрешение на их задержание и доставку в суд с целью избрания меры пресечения.

Сарган напомнила, что следствие установило 15 граждан, которые причастны к столкновениям в Днепре, среди которых организаторы, координаторы и активные участники массовых беспорядков, а также "кассиры", которые платили "титушкам".

Источник: "Апостроф"