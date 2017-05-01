У Одесской таможни – новый начальник

Новым начальником одесской таможни назначен Александр Власов. Такое решение приняло руководством Государственной фискальной службы. По информации пресс-службы ведомства, «…он назначен руководителем как победитель конкурса».

Как сообщают в ГФС, Александр Власов имеет большой опыт работы в государственных органах. До назначения на одесскую таможню возглавлял Главное межрегиональное управление оперативного обеспечения зоны проведения антитеррористической операции ГФС.

До этого новый начальник одесской таможни трудился в Государственной налоговой службе и СБУ, Николаевской таможне, а с января 2015 года руководил спецподразделением налоговой милиции ГФС «Фантом».