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  • Дата: Вчера, 21:00
Вчера, 21:00

Тысячи прихожан выступили против антицерковных законов

Категория: Новости

Тысячи прихожан выступили против антицерковных законов

В Верховной Раде на 18 мая запланировано голосование по антицерковным законопроектам №№ 4511 и 4528, что многими верующими воспринимается очередная провокация, которая может привести к трагическим последствиям.

Речь идет о законопроекте № 4511 (среди авторов которого депутаты от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук, Сергей Высоцкий, член БПП Александр Бригинец и еще с десяток авторов, преимущественно входящих в коалицию) и законопроекте № 4128 (депутата "Народного фронта" Виктора Еленского, а также целого ряда депутатов от БПП и "Самопомочи").

Законопроект № 4511, в свою очередь, вводит особый статус для Церквей, чьи управляющие органы находятся в стране, признанной Радой страной-агрессором, и дает право не священноначалию, а представителям гражданских властей — зачастую неверующих и враждебно настроенных к православной церкви людей — назначать угодных им священнослужителей. По сути, любого православного священника смогут изгнать из-за того, что он не нравится какому-то чиновнику.

Законопроект № 4128, согласно которому предлагается внести в статью 8 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" положения, регулирующие принадлежность лица к религиозной общине. Например, прописать термин "самоидентификация" и уточнить минимальное количество представителей религиозной общины, согласно решению, которых может быть изменена подчиненность храмов конфессиям. Таким образом, будет узаконено церковное рейдерство.

17 мая только в Одесской епархии было собрано 52 тысячи подписей прихожан  Украинской Православной Церкви под обращением к народному  депутату Украины Сергею Кивалову, с просьбой отстоять их конституционное право на свободу вероисповедания.

Обращение было вызвано осознанием того, что принятия Верховной Радой Украины антиконституционных законов, приведет к планомерному уничтожению Украинской Православной Церкви в нашей стране. Сергей Кивалов выразил решительное неприятие каких-либо антиконституционных законодательных инициатив, особенно в такой  чувствительной сфере как религия. Народный депутат особо отметил: 

Свобода вероисповедания базовая норма прав человека, тем более в светском государстве, которым является Украина. Когда в обществе нет гражданского согласия, нагнетать еще и межконфессиональную напряженность – значит толкать страну к погибели

Отметим, что народный депутат Украины Сергей Кивалов всегда отстаивал права православных граждан. В связи с перспективой тотального внедрения пластиковых паспортов, народный депутат направил соответствующий запрос Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману. В запросе содержится требование о недопущении дискриминации верующих и внедрении альтернативных способов идентификации граждан, которые не будут вызывать тревогу верующих относительно использования персональной информации.  

Кроме того, в связи с нападениями на православные храмы, Сергей Кивалов обратился к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с требованием принять меры в отношении эффективного расследования преступлений, совершаемых против собственности, жизни и здоровья священнослужителей Украинской Православной Церкви и по их предотвращению.

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Тысячи прихожан выступили против антицерковных законов
Тысячи прихожан выступили против антицерковных законов
Тысячи прихожан выступили против антицерковных законов
Тысячи прихожан выступили против антицерковных законов
Тысячи прихожан выступили против антицерковных законов
Тысячи прихожан выступили против антицерковных законов
Тысячи прихожан выступили против антицерковных законов
Тысячи прихожан выступили против антицерковных законов
Тысячи прихожан выступили против антицерковных законов
Тысячи прихожан выступили против антицерковных законов
Тысячи прихожан выступили против антицерковных законов
Тысячи прихожан выступили против антицерковных законов
Тысячи прихожан выступили против антицерковных законов
Тысячи прихожан выступили против антицерковных законов
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