Тысячи прихожан выступили против антицерковных законов

В Верховной Раде на 18 мая запланировано голосование по антицерковным законопроектам №№ 4511 и 4528, что многими верующими воспринимается очередная провокация, которая может привести к трагическим последствиям.

Речь идет о законопроекте № 4511 (среди авторов которого депутаты от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук, Сергей Высоцкий, член БПП Александр Бригинец и еще с десяток авторов, преимущественно входящих в коалицию) и законопроекте № 4128 (депутата "Народного фронта" Виктора Еленского, а также целого ряда депутатов от БПП и "Самопомочи").

Законопроект № 4511, в свою очередь, вводит особый статус для Церквей, чьи управляющие органы находятся в стране, признанной Радой страной-агрессором, и дает право не священноначалию, а представителям гражданских властей — зачастую неверующих и враждебно настроенных к православной церкви людей — назначать угодных им священнослужителей. По сути, любого православного священника смогут изгнать из-за того, что он не нравится какому-то чиновнику.

Законопроект № 4128, согласно которому предлагается внести в статью 8 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" положения, регулирующие принадлежность лица к религиозной общине. Например, прописать термин "самоидентификация" и уточнить минимальное количество представителей религиозной общины, согласно решению, которых может быть изменена подчиненность храмов конфессиям. Таким образом, будет узаконено церковное рейдерство.

17 мая только в Одесской епархии было собрано 52 тысячи подписей прихожан Украинской Православной Церкви под обращением к народному депутату Украины Сергею Кивалову, с просьбой отстоять их конституционное право на свободу вероисповедания.

Обращение было вызвано осознанием того, что принятия Верховной Радой Украины антиконституционных законов, приведет к планомерному уничтожению Украинской Православной Церкви в нашей стране. Сергей Кивалов выразил решительное неприятие каких-либо антиконституционных законодательных инициатив, особенно в такой чувствительной сфере как религия. Народный депутат особо отметил:

Свобода вероисповедания базовая норма прав человека, тем более в светском государстве, которым является Украина. Когда в обществе нет гражданского согласия, нагнетать еще и межконфессиональную напряженность – значит толкать страну к погибели

Отметим, что народный депутат Украины Сергей Кивалов всегда отстаивал права православных граждан. В связи с перспективой тотального внедрения пластиковых паспортов, народный депутат направил соответствующий запрос Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману. В запросе содержится требование о недопущении дискриминации верующих и внедрении альтернативных способов идентификации граждан, которые не будут вызывать тревогу верующих относительно использования персональной информации.

Кроме того, в связи с нападениями на православные храмы, Сергей Кивалов обратился к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с требованием принять меры в отношении эффективного расследования преступлений, совершаемых против собственности, жизни и здоровья священнослужителей Украинской Православной Церкви и по их предотвращению.