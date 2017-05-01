Для паспортизации ромов в Одесской области будет создана специальная комиссия.

Такое решение принято на аппаратном совещании в областной администрации руководитель главного управления Государственной миграционной службы в Одесской области Елена Погребняк.

По ее словам, без паспортов в Области проживают, по меньшей мере, 14 тысяч ромов.

В свою очередь, отсутствие паспортов делает невозможным получение их детьми свидетельств о рождении. Па поскольку «…в средней ромской семье насчитывается от шести до девяти детей, такая ситуация чревата весьма серьезной проблемой!»- уверен чиновник.

По ее словам, в одном только селе Нерубайском таковых около девятисот!

По действующим правилам, для получения паспорта или свидетельства о рождении в этом случае принято обращаться в суд. «Однако там только за исковое заявление нужно заплатить две тысячи гривен, а для принятия решения придется пройти экспертизу на установление возраста. А это еще семь тысяч!»

По ее убеждению, подавляющее большинство ромов просто не имеют на это возможности. «Тем более, что многие из них неграмотны!»

Поэтому, по ее убеждению, для решения вопроса необходимо создать специальную комиссию. В составе которой будут сотрудники миграционной службы, медицинские эксперты, способные определить возраст и представители правоохранительных органов.

Отметим, что губернатор Максим Степанов в целом поддержал предложение и дал поручение создать такие комиссии, но вначале проверить, насколько это будет возможно с юридической точки зрения.