Одной из главных сельскохозяйственных проблем в Одесской области -это плохая мелиорация.

Как рассказал в ходе аппаратного совещания руководитель областного управления водных ресурсов Василий Потоп, «…к числу поливных земель относятся 231 тысяча гектаров. Это примерно 11% всех сельскохозяйственных площадей региона!»

Тем не менее. По его словам, «…на этих площадях выращивается 40% кормов, 80% овощей, 100% риса!»

Однако, «…на сегодняшний день реально орошается всего 45 тысяч гектаров, что составляет примерно 16% всех мелиоративных площадей. Причем акая ситуация характерна для региона на протяжении, по меньшей мере, десяти лет!»

Главная причина тому - острая нехватка дождевых машин., которых «…имеется в наличии всего 321 из 2 тысяч необходимых!» Т.е., практически те же 16%

Кроме того, как сообщил Василий Потоп, крупнейшая в Европе «Дунайско-Днепровская оросительная система» уже более пятнадцати лет не функционирует вообще .Не поливая ни одного гектара! И причиной всему – негодная вода в озере Сасык, которое является основным водохранилищем этой системы.

Что делает практически невозможным реанимацию этой системы даже в обозримом будущем!