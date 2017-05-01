В рамках недели безопасности дорожного движения правоохранители посетили школьников и рассказали учащимся о безопасном поведении на дороге.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП Украины в Одесской области.

Правоохранители рассказали ученикам об основных правилах дорожного движения. Обратили внимание подростков на то, что дорогу нельзя перебегать в неустановленных местах, а проезжую часть следует переходить только по пешеходному переходу на зеленый свет светофора. Особое внимание правоохранители уделили тому, что нельзя ездить по проезжей части на роликах, велосипеде «без рук», а также играть в мяч.

После небольшого вступления инспектор полиции проверил знания и самих детей. Напомнив им, что согласно правил дорожного движения ездить на велосипеде можно с 14 лет, а на мопеде — с 16, что на велосипеде обязательно должны быть установлены «катафоты»: на колесах, спереди на раме — белого цвета, а сзади – красного.

За нарушение правил грозит административная ответственность, которая до их совершеннолетия ложится на плечи их родителей, разъяснил размеры штрафов и последствия необдуманного поведения на дороге.