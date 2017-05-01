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  • Дата: Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00

Одессита и его подельника , задержали на горячем — во время совершения квартирной кражи в Николаеве

Категория: Новости

32-летнего одессита и его подельника (28-летнего иностранца), задержали на горячем — во время совершения квартирной кражи в Николаеве. Позднее в ходе проведения обыска по месту жительства уличенного преступлении было обнаружено и изъято оружие и наркотики.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП Украины в Одесской области.

Как выяснилось, воры «работали» не только на территории Одесского региона, но и в соседних областях.

В результате обыска было обнаружено и изъято огнестрельное и холодное оружие, а также вещества растительного происхождения и устройство для их курения.

Проверяется причастность указанных лиц к другим преступлениям, совершенным на территории как Одесской, так и других областей нашей страны.



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