Бесплатные показы мультиков в "Синема Сити" в рамках Чилдренкинофеста

27 мая по 4 июня в "Синема Сити" будут проходить бесплатные показы фильмов и мультиков для детей и подростков.

Фильмы "Чилдренкинофеста" рассчитаны на детей от 4 до 14 лет. В программе фестиваля – мультики "Жизнь кабачка", "Маленький монстр" и "Никита Кожемяка", а также картины "Молли Мун и волшебная книга гипноза", "Люблю тебя, мама", "Вперед, в школу", "Мальчик в золотых штанах" и "Лапа".

Кроме того, зрителям покажут отреставрированные фильмы французских основателей кинематографа братьев Люмьер.

Чтобы попасть на бесплатный показ, нужно зарегистрироваться.