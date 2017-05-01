В Одессе реализуется проект Британского Совета

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» при поддержке Британского Совета в Украине состоялся однодневный семинар для преподавателей вузов «English for civil servants» («Английский язык для государственных служащих»).

Куратор проекта – вице-президент Украинского отделения Международной Ассоциации IETFL Светлана Дроботенко, которая специально приехала из Киева по приглашению кафедры иностранных языков НУ «ОЮА». В семинаре также приняли участие и преподаватели английского языка Международного гуманитарного университета, а также других вузов Одессы, заинтересовавшихся актуальной темой семинара – «Непрерывное профессиональное развитие».

Что конкретно следует делать, чтобы не останавливаться в своем развитии, чувствовать себя экспертом в своей профессии и быть интересным своим студентам? Этот вопрос я задала руководителю семинара, тренеру Британского Совета в Украине Светлане Дроботенко.

– Я отвечу, используя наглядный пример. Жизнь – это эскалатор, который едет вниз. Для того, чтобы оставаться на определенном уровне, надо все время двигаться вверх. Твои вчерашние достижения сегодня уже никому не интересны, если нет движения вперед. Если говорить конкретно о преподавателях иностранного языка, то их движение вперед – это непрерывная учеба: школы повышения квалификации, вебинары, международные конференции, путешествия. На семинарах я пытаюсь показать новые методы и направления в работе со студентами, чтобы они были не просто слушателями, а были активно вовлечены в процесс обучения, – рассказала Светлана Дроботенко.

Данный семинар, организованный Британским советом и кафедрой иностранных языков НУ «ОЮА» и финансируемый Евросоюзом –

– первый подобного рода.

– Нашу кафедру сложно чем-то удивить. У нас свой достаточно высокий уровень преподавательских методик, с первого курса у студентов есть возможность обучаться на английском языке и слушать английские лекции ведущих профессоров и практикующих специалистов из-за рубежа. Но это абсолютно новый, нетрадиционный уровень работы со студентами. Наряду с получением практических знаний, он предполагает такие подходы, чтобы студенты были заинтересованы в получении новых знаний. Близится к концу учебный год, мы составляем дальнейшие учебные планы, ставим новые цели и задачи. И семинар в этом смысле станет для нас хорошим подспорьем,– рассказала заведующая кафедрой иностранных языков НУ «ОЮА» Юлия Юлинецкая.

Однодневный рабочий семинар предваряет работу Международной летней школы для преподавателей английского языка вузов, которую анонсирует Британский совет в Украине. Школа будет работать в течение месяца во Львове в июне этого года. Успешно пройдя обучение, ее участники получат сертификаты методического образца. Это будет хорошим опытом и для преподавателей Национального университета «Одесская юридическая академия», которые планируют принять участие в работе Международной летней школы.