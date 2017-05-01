Вступление в Международную ассоциацию преподавателей английского языка (Британский совет, IATEFL)

Поскольку НУ «ОЮА» является членом Европейской ассоциации университетов, и недавно факультет Международно-правовых отношений присоединился к Ассоциации факультетов европейского права, кафедра иностранных языков №1, в свою очередь, также заинтересована в международном сотрудничестве с ведущими европейскими организациями.

По результатам практического семинара Британского Совета, проведенного в стенах НУ «ОЮА», была достигнута договоренность о вступлении кафедры иностранных языков № 1 в Международную ассоциацию преподавателей английского языка (IATEFL, Британский Совет).

Организация IATEFL, Британский Совет, основана в 1934 году. Она имеет более 200 представительств в 110 странах мира, в Украине работает с 1992 года, имеет большой опыт в образовании, привлечение молодежи и местных сообществ, в вопросах реформирования; предлагает сеть ресурсов для коммуникаций на уровнях - от студентов до государственных служащих, тесно сотрудничает с британским кабинетом министров, Посольством Великобритании, национальными правительствами и министерствами.

Индекс потребительской лояльности (NPS) - 58%.

92% респондентов опроса в 50 странах утверждают, что сотрудничество с Британским Советом повлияло на их профессиональную жизнь и жизнь их организаций.

Среди партнеров организации выступают: университет Кембриджа, университет Вестминстера и др.

Партнерство позволяет:

- укрепить свое имя;

- получить доступ к британскому опыту;

- изучать английский с мировым лидером в преподавании этого языка;

- достичь целей корпоративной социальной ответственности;

- продемонстрировать достижения кафедры иностранных языков №1 на международном уровне;

- обмениваться идеями с профессионалами из всех секторов преподавания английского языка.

Кроме того, в апреле факультет Международно-правовых отношений присоединился к Академической ассоциации современных европейских студий (The academic association for contemprorary European studies), которая охватывает ведущие мировые учебные институции. Очень символичным является тот факт, что именно в этом году 50-я годовщина основания этой организации. Членство университета в этой ассоциации предоставит возможность студентам принимать участие в конференциях и летних школах многих стран Европы. В тоже время, преподаватели получат возможность не только стажироваться за рубежом, но и получать гранты на проведение своих научных исследований.

Добавим, что ежегодно более двух тысяч студентов, аспирантов и преподавателей университета проходят стажировки, принимают участие в различных конференциях и образовательных программах в ведущих вузах Европы и США. Так, в настоящее время выпускница факультета международно-правовых отношений НУ «ОЮА» Вязанкина Надежда является аспиранткой Института Европы Университета Цюриха. А уже летом студенты университета примут участие в Летней школе в Зальцбургским университете (Австрия) и международной программе LEAD Program: Leadership, Education and Development (Лондон).