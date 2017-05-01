X Всеукраинский брейн-ринг "Знатоки Конституции Украины" на кубок президента НУ «ОЮА»

13 мая 2017 года состоялся X Всеукраинский брейн-ринг "Знатоки Конституции" на кубок президента Национального университета "Одесская юридическая академия", который прошёл в рамках "Юбилейного правового уикенда". В качестве организаторов мероприятия выступило Студенческое научное общество университета совместно с кафедрой конституционного права. Брейн-ринг проводился на тематику "Конституция Украины: прошлое, настоящее, будущее". В этот раз в нем приняли участие 5 команд, которые представляли университеты из разных уголков Украины, а именно: Национальный университет "Одесская юридическая академия", Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, Киевский институт интеллектуальной собственности и права, Международный гуманитарный университет и Херсонский институт Межрегиональной Академии управления персоналом. Кроме того, в качестве гостей на брейн-ринге присутствовали учащиеся одесских общеобразовательных школ. В составе жюри – проректор по научной работе Национального университета «Одесская юридическая академия», доктор юридических наук Галина Ульянова, исполняющая обязанности заведующей кафедрой конституционного права, доктор юридических наук Марьяна Афанасьева, доцент кафедры конституционного права, кандидат юридических наук, ведущая Брейн-ринга Елена Олькина, ассистент кафедры конституционного права, кандидат юридических наук Альберт Езеров, ассистент кафедры конституционного права Вита Панасюк.

На официальном открытии участников брейн-ринга поприветствовал президент нашего Национального университета «Одесская юридическая академия», академик Сергей Васильевич Кивалов:

«Дорогие гости, я очень рад приветствовать Вас в солнечной Одессе. Ещё вчера было холодно и дождливо, но уже сегодня наш город встречает вас тёплой солнечной погодой. Я уверен, что Вам очень понравится в Одессе и вы обязательно захотите приехать сюда много раз. И мы делаем всё для того, чтобы приезжали в наш город как можно чаще – буквально каждую неделю у нас проводятся различные научные мероприятии, на которые мы приглашаем студентов со всей Украины. Ну а сегодняшнее мероприятие имеет особую важность ведь оно посвящено Основному закону нашей страны, который мы все должны хорошо знать и неукоснительно исполнять».

Брейн-ринг проводился в 2 тура, всего было разыграно около 100 конкурсных вопросов, каждая команда сыграла по 4 спарринга. За поддержанием дисциплины во время игры следили опытные секунданты – специалист научно-исследовательской части университета, аспирант кафедры общетеоретической юриспруденции Юрий Батан и студентка 5 курса факультета международно-правовых отношений Юлия Журавель. Кроме хороших знаний Конституции Украины для успешной игры нужны быстрая реакция и взаимодействие всех членов команды. В итоге, умение собраться с силами и знаниями в последний момент становится решающим на пути к Кубку. Стоит отметить, что колоссальную поддержку командам оказали именно болельщики, которые напряженно следили за ходом игры в течение всех туров. Все участники продемонстрировали достойный уровень знаний Основного закона и слаженную командную игру, а победу одержала команда Национального университета "Одесская юридическая академия». Однако, по доброй традиции, заведённой в нашем университете, команда-победитель отдала свой кубок гостям, команде Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, занявший по итогам игры почётное второе место. В завершении брейн-ринга никто не остался без поощрения - грамотами и ценными подарками были награждены все команды-участницы. Жюри пожелало участникам воодушевления, успехов и научных достижений в будущем.

Выражаем огромную благодарность всем командам, которые пожаловали в наш университет, ведь они стали достойными соперниками и продемонстрировали не хорошую осведомленность в поставленных вопросах! И, конечно, поздравляем нашего победителя! Чрезвычайно приятно осознавать, что именно наши студенты проявили неимоверную ловкость и знание Конституции Украины!