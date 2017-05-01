14 мая 2017 года, по окончании Божественной литургии Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, в своем архипастырском слове затронул предстоящие антицерковные законопроекты, отметив, что "сегодня надо усилить наши молитвы, так как Верховная Рада Украины 18 мая собирается рассмотреть, а возможно и принять антинародные, безбожные законы, которые направлены на уничтожение Украинской Православной Церкви на территории Украины. Один из этих законов говорит о том, чтобы архиереев избирали с согласия власти, что противоречит законодательству, где говорится об отделении государства от церкви. Второй законопроект будет способствовать тому, что наши храмы и монастыри могут быть захвачены якобы "прихожанами", т.е. людьми, которые в эти храмы не ходят, а лишь живут в том или ином населенном пункте. К сожалению, так уже не раз происходило на Западной Украине, где наших прихожан порой силой выбрасывали из храмов.

Принятие этих законов будет способствовать уничтожению нашей Церкви. Нас обвиняют, что мы связаны с "Москвой", с "агрессором", но это – ложь: у нас нет никаких связей, кроме духовных. Наша Церковь молится о мире в Украине, о прекращении кровопролития на Донбассе, где уже 3 года ведется братоубийственная война. Мы молимся и о тех, кто погиб там, на Востоке, и молимся о тех, кто погиб в Одессе. Молимся, чтобы долгожданный мир воцарился в Украине.

Те, кто желает воплотить эти антицерковные законопроекты в жизнь, не строят и не строили храмы и монастыри, их дело - нагнетать вражду и ненависть, сеять семена раздора, ведя человеконенавистническую политику по языковой, религиозной и культурной принадлежности. Мы же всегда молимся о богохранимой стране нашей, о властях и желаем, чтобы Господь вразумил их.

Через кризис и катастрофы Господь призывает всех покаяться и измениться. Я подписываю почти ежедневно просьбы десятков человек о оказании помощи. Этим людям по девяносто, по восемьдесят лет, и они приходят в Церковь со словами: "Помогите нам, с нашей нищенской пенсией мы не доживаем, а выживаем". Вот об этом должны бы беспокоиться депутаты...

Поэтому нам нужно усилить нашу молитву, дабы она была ежедневной, чтобы Господь дал нам терпение и мужество, ибо Он всегда с нами. Я благословил, чтобы верующие собирали подписи, которые передадут нашим народным депутатам от Одесской области в Верховной Раде, чтобы они 18 мая выступили на сессии и осудили эту человеконенавистническую политику, ибо эти законы предлагаются для уничтожения Канонической Украинской Православной Церкви, признанной Мировым Православием. Пусть каждый из нас поставит свои подписи, чтобы представить их в четверг на сессии Верховной Рады.

Мы верим, что Господь не допустит этого беззакония, ибо Он Сам сказал "призови Меня в скорби и Я услышу тебя", верим, что силы ада будут низвергнуты".