Автор: Александр МИХАЙЛОВ "СЛОВО"
На три дня Одесса погрузится в эпоху рыцарства.
С 26 по 28 мая в парке Шевченко состоится третий фестиваль средневековой культуры «Пороховая башня»
Перед его началом участники фестиваля в полном рыцарском облачении пройдут по центру города.
Центральным событием фестиваля станут рыцарские бои по средневековым правилам между командами различных городов страны. Кроме того, ожидается приезд и нескольких зарубежных рыцарских «дворов».
Помимо боев вниманию посетителей будут предложены ремесленная ярмарка, мастер-классы народного промысла, а так же театрализованные представления.