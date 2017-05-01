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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

На три дня Одесса погрузится в эпоху рыцарства

Категория: Новости


На три дня Одесса погрузится в эпоху рыцарства

На три дня Одесса погрузится в эпоху рыцарства.

С 26 по 28 мая в парке Шевченко состоится третий фестиваль средневековой культуры «Пороховая башня»

Перед его началом участники фестиваля в полном рыцарском облачении пройдут по центру города.

Центральным событием фестиваля станут рыцарские бои по средневековым правилам между командами различных городов страны. Кроме того, ожидается приезд и нескольких зарубежных рыцарских «дворов».

Помимо боев вниманию посетителей будут предложены ремесленная ярмарка, мастер-классы народного промысла, а так же театрализованные представления.



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