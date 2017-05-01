Число заболеваний корью в Одессе продолжает расти.

Об этом сообщила на встрече с журналистами главный специалист отдела госнадзора за соблюдением санитарного законодательства Украины Госпродпотребслужбы в Одесской области Светлана Балановская.

По ее словам, только в Одессе зафиксировано уже более ста случаев заболевания. На сегодняшний день в городской инфекционной больнице находятся тридцать семь больных корью.

По словам медика, помимо Украины резкий росит заболеваний корью зафиксировано еще в семи странах Европы – Германии, Италии , Польше, Франции, Швейцарии и Румынии.

Кстати, по мнению медиков, к нам заболевание пришло именно из Румынии, где за короткий отрезок времени заболели более пяти тысяч человек.

В последний раз столь серьезная ситуация с заболеванием корью в Одесской области отмечалось десять лет назад.

Напомним, что, как ранее сообщала главврач городской инфекционной больницы Ольга Лаврюкова, одной из основных причин, способствующих росту числа заболеваний корью, является недостаточное количество привитых от кори детей. Что, в свою очередь, стало следствием перебоев централизованных поставок вакцины в медицинские учреждения одесской области.

Впрочем, по ее словам, в настоящее время дефицита вакцины в Одессе нет.