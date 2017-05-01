Губернатор презентовал медицинскую реформу в Одессе.

Как особо отметил Максим Степанов, одной из главных составляющих реформирования - создание на территории области девяти госпитальных округов.

При этом, по словам губернатора, они будут создаваться независимо о т границ административных единиц, что сделает руководителей этих округов независимыми от районного руководства.

При этом губернатор пообещал, что «…все медицинские учреждения будут работать и сокращений штата не будет!»

Максим Степанов так же сообщил, что для обеспечения оказания ургентной медицинской помощи во всех районных больницах будут созданы отделения скорой помощи.

Так же планируется создать новые центры гемодиализа, чтобы полностью обеспечить потребности для всех, нуждающихся в этой услуге!

Напомним, что проведение медицинской реформы было одним из центральных пунктов губернаторской плана действий гунна 2017-2019гг. «Умный регион», который Максим

Степанов презентовал два месяца назад.