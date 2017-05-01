Опора и Комитет избирателей Украины определили рейтинг одесских политиков

Наиболее активным в апреле среди одесских нардепов стал Сергей Кивалов, занявший 13-е место, а наименее активным – Леонид Климов (84-е место).

Более низкий рейтинг, нежели у Леонида Климова, у четырех мажоритарщиков из Днепропетровской области – Константина Усова, Вадима Нестеренко, Андрея Денисенко и Дмитрия Яроша.

Такой результат Леонида Климова обусловлен посещением лишь трети пленарных заседаний парламента, одним зарегистрированным законопроектом в коллективном соавторстве, отсутствием запросов и выступлений. Также отсутствует информация о работе приемной нардепа и о его активности в округе.

Наилучший же результат среди одесских мажоритарщиков у Сергея Кивалова,который посетил 83% пленарных заседаний Рады, зарегистрировалдва законопроекта, подал три запроса, два из которых относительно проблем его избирательного округа, а также провелличный прием избирателей, десять встречс избирателями, принял участие в телеэфире, на котором частично отчитался о своей деятельности.

Вторым среди одесских мажоритарщиков является Антон Киссе (17-е место), третьим – Василий Гуляев (27-е место).

Виталий Барвиненко занял 43-е место в рейтинге, Александр Урбанский – 44-е, Геннадий Чекита – 58-е, Эдуард Матвийчук – 61-е, Александр Пресман – 68-е, Дмитрий Голубов – 73-е, Иван Фурсин – 79-е.

ФИО депутата Фракция Оценка за законодательную работу(/100) Место в рейтинге за законодательную работу Оценка за работу в округе (/100) Место в рейтинге за работу в округе Итоговая оценка Общее место в рейтинге Кивалов Сергей Оппозиционный блок 79,00 20 48,48 10 69,84 13 Киссе Антон Возрождение 83,14 12 27,27 41 66,38 17 Гуляев Василий Возрождение 80,04 17 21,21 56 62,39 27 Барвиненко Виталий Возрождение 66,41 48 33,33 34 56,49 43 Урбанский Александр БПП Солидарность 64,75 54 36,36 28 56,24 44 Чекита Геннадий БПП Солидарность 63,63 55 21,21 56 50,90 58 Матвийчук Эдуард Внефракционный 62,78 59 21,21 56 50,31 61 Пресман Александр Возрождение 52,08 72 36,36 28 47,37 68 Голубов Дмитрий БПП Солидарность 45,05 80 30,30 39 40,62 73 Фурсин Иван Воля народа 42,48 81 24,24 48 37,01 79 Климов Леонид Возрождение 45,41 78 0,00 88 31,79 84

С полным рейтингом за апрель можно ознакомитьсяздесь, за март -здесь, за февраль – здесь.

В 2017 году объектами мониторинга стали 88 народных избранников (в 2015 году мониторинга подлежали 36 депутатов, в 2016 году - 105). Деятельность отобранных для мониторинга депутатов анализируется по двум ключевым показателям: законотворческая работа в парламенте и активность в избирательном округе. На основе оценки и обобщения 23 критериев активности формируется ежемесячный рейтинг 88 народных депутатов по 100-балльной шкале (депутат с лучшими показателями получает 100 баллов). Подробнее о методологии читайте здесь.

За коментарями звертайтеся:

Ігор Луговський, громадський консультант Громадянської мережі ОПОРА у Одеській області

тел. 097 631 62 85, email: igorlugas@gmail.com

Довідково:

У 2017 році у 13 областях України Громадянська мережа ОПОРА реалізує інформаційно-просвітницький та моніторинговий проект, який здійснюється у рамках Програми USAID «РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво», що виконується Фондом Східна Європа. Проект спрямований на залучення громадян до парламентського процесу, підвищення їх поінформованості про діяльність Верховної Ради України, парламентських партій на народних депутатів України. Відбір депутатів, щодо діяльності яких здійснюється моніторинг, відбувався за критеріями пропорційного представництва усіх парламентських сил, гендерного представництва, попередніх показників активності у окрузі.