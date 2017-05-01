В Подольске надругались над «Небесной сотней».

Стенд , посвященный т.н. «Небесной сотне» обрушили накануне в Подольске.

По информации полиции, находящиеся поблизости стенды ,посвященные погибшим в зоне АТО и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС остались неповрежденными.

Кто совершил этот акт вандализма, пока неизвестно. Ведется следствие.

По информации нашего корреспондента, по факту происшествия открыто уголовное производство по части 1 статьи 296 УК Украины (хулиганство).