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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

В Подольске надругались над «Небесной сотней»

Категория: Новости


В Подольске надругались над «Небесной сотней»

В Подольске надругались над «Небесной сотней».

Стенд , посвященный т.н. «Небесной сотне» обрушили накануне в Подольске.

По информации полиции, находящиеся поблизости стенды ,посвященные погибшим в зоне АТО и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС остались неповрежденными.

Кто совершил этот акт вандализма, пока неизвестно. Ведется следствие.

По информации нашего корреспондента, по факту происшествия открыто уголовное производство по части 1 статьи 296 УК Украины (хулиганство).



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