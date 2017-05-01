Все работы на Тираспольской площади будут полностью завершены в течение месяца.

Такую информацию сообщила журналистам директор строительной компании «Пик-Строй» Марина Лозовенко.

По ее словам, большая часть работ уже завершена. Осталось озеленить клумбы, покрасить столбы, установить ряд фонарей и электрический механизм перевода стрелок (на трамвайных путях)!»

Так же будут увеличена высота ограждений. Причем практически в полтора раза –с 60 сантиметров до 80-100! По словам Марины Лозовенко , «…это делается по просьбам общества слепых!»

Но самый большой объем работ касается приведения в порядок фасадов близлежащих зданий.

На эти цели было выделено из городского бюджета семь с половиной миллионов гривен.

На сегодняшний день завершена работа на пяти фасадах!» –отметил директор департамента охраны объектов культурного наследия Андрей Шелюгин..

Причем, как выяснилось, покрашены фасады будут преимущественно в желтый и охристовый цвет, поскольку эти цвета соответствуют цвету ракушняка. Который создает тот колорит Одессы, который мы все любим!» -пояснил чиновник.

Отметим, что первоначально весь комплекс работ на Тираспольской площади оценивался в сорок миллионов гривен, однако теперь. У учетом необходимости осуществления дополнительных работ, включая, помимо вышеприведенного установку чугунных фонарей наружного освещения, общая стоимость работ может несколько возрасти. Однако насколько существенным окажется этот рост, пока непонятно.