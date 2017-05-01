В одесской многоэтажке сгорело сразу три квартиры.

По информации ГСЧС, пожар возник в девятиэтажке по адресу улица Александра Невского ,43.

«Сигнал о возгорании поступил в 13 часов 37 минут .Первый пожарный экипаж был на месте уже в 13 часов 52 минуты. К этому времени пожар уже распространился на квартиры первого , второго и третьего этажей. Как выяснилось, эпицентр пожара был на первом этаже, а потом огонь по балконам перебросился на квартиры второго и третьего этаже!» -сообщили в ведомстве.

Общая площадь возгорания составила сорок квадратных метров.

В ходе тушения было спасено три человека –двое мужчин и одна женщина. Пожар был ликвидирован уже в 14 часов 18 минут. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается. Всего в борьбе с огнем принимали участи тридцать человек личного состава и семь единиц техники.