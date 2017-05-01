Для предотвращения эпидемии кори в Одессе необходима «сплошная» вакцинация.

Об этом рассказала журналистам главный специалист отдела госнадзора по соблюдению санитарного состояния Госпроднадзора в Одесской области Светлана Балановская.

По ее словам с этой целью «…медики будут убеждать родителей , поскольку основной группой распространения заболевания являются дети 4-9 лет!» Впрочем, отмечены случаи заболевания и взрослых в возрасте 30-50 лет.

Кроме того, медики уже «…обратились в департамент образования и науки с просьбой не допускать в организованные детские и подростковые коллективы (детские садики и школы) не привитых от кори детей!»

Отметим, что, по словам медиков для надежной защиты от заболевания необходимо, чтобы от него были привиты 95% детей и подростков. В настоящее время этот показатель почти втрое меньше.