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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Для предотвращения эпидемии кори в Одессе необходима «сплошная» вакцинация

Категория: Новости


Для предотвращения эпидемии кори в Одессе необходима «сплошная» вакцинация

Для предотвращения эпидемии кори в Одессе необходима «сплошная» вакцинация.

Об этом рассказала журналистам  главный специалист отдела госнадзора по соблюдению санитарного состояния Госпроднадзора  в Одесской области Светлана Балановская.

По ее словам с этой целью «…медики будут убеждать родителей , поскольку основной группой распространения заболевания являются дети 4-9 лет!» Впрочем, отмечены случаи заболевания и взрослых в возрасте 30-50 лет.

Кроме того, медики уже «…обратились в департамент образования и науки с просьбой не допускать в организованные детские и подростковые коллективы (детские садики и школы) не привитых от кори детей!»

Отметим, что, по словам медиков для надежной защиты от заболевания необходимо, чтобы от него были привиты 95% детей и подростков. В настоящее время этот показатель почти втрое меньше.  



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