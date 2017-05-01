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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Сразу четыре авто попали в ДТП на Молдованке

Категория: Новости

В Одессе минувшей ночью в ДТП, случившемся на пересечении Богдана Хмельницкого и Мясоедовской, участвовали четыре машины: «Мерседес», «Хюндай», «Фольксваген» и «ВАЗ». В результате пострадали два человека, их увезли в больницу. Об этом сообщают в пресс-службе патрульной полиции.
А на пересечении с Прохоровским переулком дорогу не поделили мотоцикл и легковушка. В итоге травмы получил 21-летний водитель и пассажир мотоцикла. Правоохранители не заметили признаков алкогольного опьянения у участников ДТП.



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