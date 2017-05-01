Сразу четыре авто попали в ДТП на Молдованке

В Одессе минувшей ночью в ДТП, случившемся на пересечении Богдана Хмельницкого и Мясоедовской, участвовали четыре машины: «Мерседес», «Хюндай», «Фольксваген» и «ВАЗ». В результате пострадали два человека, их увезли в больницу. Об этом сообщают в пресс-службе патрульной полиции.

А на пересечении с Прохоровским переулком дорогу не поделили мотоцикл и легковушка. В итоге травмы получил 21-летний водитель и пассажир мотоцикла. Правоохранители не заметили признаков алкогольного опьянения у участников ДТП.