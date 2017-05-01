В ночь на 21 мая в большей части Одессы будет отключена вода

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, что в связи с проведением ПАО «Одессаоблэнерго» плановых работ на городской подстанции «Чумка»

20 мая с 23:30 до 09:00 21 мая 2017 года будет отсутствовать электроэнергия на ВНС «Главная», вследствие чего будет прекращена подача воды потребителям Приморского, Малиновского и Киевского районов г. Одесса.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 705-55-05, 780-55-05, 068-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)



