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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

В ночь на 21 мая в большей части Одессы будет отключена вода

Категория: Новости

В ночь на 21 мая в большей части Одессы будет отключена вода

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, что в связи с проведением ПАО «Одессаоблэнерго» плановых работ на городской подстанции «Чумка»

20 мая с 23:30 до 09:00 21 мая 2017 года будет отсутствовать электроэнергия на ВНС «Главная», вследствие чего будет прекращена подача воды потребителям Приморского, Малиновского и Киевского районов г. Одесса.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 705-55-05, 780-55-05, 068-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)



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