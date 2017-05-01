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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Главу Килийского района выпустили на свободу под залог в миллион гривен

Категория: Новости

Глава Килийской районной администрации в Одесской области Виктор Греков вместе с главным специалистом райадминистрации вымогали и получили взятку в размере 2 тысяч долларов за продление аренды на земельный участок. Во время передачи денег их задержали правоохранители. Обоим суд установил залог в миллион гривен. На следующие сутки был внесен залог за Грекова, и он вышел на свободу.

Стоит отметить, что у его семьи, согласно декларации, нет никаких денежных активов, а за прошедший год чета Грековых заработала 355 тысяч гривен.

По информации местных жителей, Греков в этот четверг вышел на работу в Килийской РГА и провел собрание с сотрудниками.



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