Главу Килийского района выпустили на свободу под залог в миллион гривен

Глава Килийской районной администрации в Одесской области Виктор Греков вместе с главным специалистом райадминистрации вымогали и получили взятку в размере 2 тысяч долларов за продление аренды на земельный участок. Во время передачи денег их задержали правоохранители. Обоим суд установил залог в миллион гривен. На следующие сутки был внесен залог за Грекова, и он вышел на свободу.

Стоит отметить, что у его семьи, согласно декларации, нет никаких денежных активов, а за прошедший год чета Грековых заработала 355 тысяч гривен.

По информации местных жителей, Греков в этот четверг вышел на работу в Килийской РГА и провел собрание с сотрудниками.