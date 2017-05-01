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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

В курортном поселке Каролино-Бугаз обнаглели застройщики

Категория: Новости

В курортном поселке Каролино-Бугаз обнаглели застройщики

Незаконные виллы строятся прямо возле уреза воды в курортном поселке Каролино-Бугаз, что в Овидиопольском районе Одесской области.

Общественность, обратившая на это внимание, заставила отреагировать полицию. 

«Начальник Овидиопольского отдела полиции Юрий Герасименко… принял необходимые меры, чтобы остановить правонарушение, — сообщил советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк. — Строительные работы (на одном из участков, — Ред.) были остановлены, техника доставлена на штрафплощадку».

Форостяк добавил, что такие вопросы находятся в компетенции органов местного самоуправления и соответствующих административных органов исполнительной власти, которые бездействуют или даже покрывают такие сомнительные стройки.

 


Источник: Думская



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