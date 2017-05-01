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  • Просмотров: 33
  • Дата: Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30

В Одессе орудуют серийные воришки автомобильных колес

Категория: Новости

Жители Одессы выразили недовольство по поводу участившихся случаев кражи автомобильных колёс в Суворовском районе города.

В Сети появилась фотография транспортного средства, с которого "сняли" колёса. Машина находилась во дворе дома в "Измурудном городе".

На изображении видно, что припаркованная иномарка  стоит на парковке без колёс, а под корпус автомобиля неизвестные подложили куски бетонной клумбы.

В Одессе кража колёс уже начала приобретать "серийный характер".

В комментариях к публикации некоторые интернет-пользовали отметили, что владельцу авто ещё повезло, что его машину не подожгли.



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