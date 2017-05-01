Одесская область станет лидером в борьбе с инфарктом.

Такой план презентовал губернатор Максим Степанов. В рамках реформы системы областного здравоохранения он презентовал увеличение числа реперфузионных центров (центров лечения инфаркта миокарда). Причем – бесплатных!

Как отметил глава региона, на сегодняшний день «…в Украине показатель смертности от инфаркта в три раза выше, чем в развитых странах -24% против 8%!»

По его словам, введение в эксплуатацию новой сети таких центров показатель смертности «…позволит снизить процент смертности почти вдвое –до 14%! А так же значительно уменьшить количество осложнений, случаев инвалидизации и сократить сроки лечения!»

Губернатор так же пообещал решить и другую насущную медицинскую проблему региона - острую нехватку оборудования для гемодиализа. Максим Степанов пообещал до 2019 года открыть еще четыре таких специализированных центров. По его убеждению, «…это позволит обеспечить 100% потребностей жителей региона в гемодиализе!»