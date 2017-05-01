В нехватке школьных учебников в Одесской области виноваты…сами одесситы.

Такое неожиданное заявление сделал, отвечая на вопрос нашего корреспондента , министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

По ее словам, со своими обязательствами по поставкам школьных учебников министерство справляется. Более того, как отметила министр «…проблема с учебниками в настоящее время существует только у учащихся 4 и 7 классов.

Однако, по ее словам, закупки учебников для этих классов министерство еще в 2015 году передало на места. Поэтому в их нехватке виноваты местные власти!

При этом, почему министерство передало местным властям право на закупку учебников именно 4 и 7 классов, так и осталось непонятным.

При этом, одесская мэрия неоднократно заявляла, что готова закупить необходимые учебники, однако не имеет на это законного права.

Именно по этой причине в Одессе начали разрабатывать электронные учебники , чтобы обеспечить одесских школьников необходимой учебной литературой , по крайней мере, в электронном режиме.