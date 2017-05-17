Одесская область заняла второе место среди областей Украины по количеству предоставленных деклараций об имущественном состоянии и доходах

Комментируя итоги декларационной кампании этого года, и.о. начальника Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин отметил рост, как количества предоставленных деклараций, так и сумм задекларированных доходов.

За 2016 год гражданами предоставлено 46 000 деклараций, что почти на 3500 деклараций больше, чем за 2015 год.

Общая сумма задекларированных ими доходов составляет 2,3 млрд.грн., что на 5 % превышает прошлогодний показатель.

«Ежегодное увеличение сумм задекларированных доходов - это яркий пример осознания гражданами необходимости и важности уплаты налогов», - подчеркивает Глеб Милютин.

По данным деклараций гражданами определено к уплате 80 млн.грн. налога на доходы физических лиц, что на 25 %, или на 16 млн.грн. больше чем в прошлом году. Военного сбора будет уплачено почти 14 млн.грн., или почти на 3 млн.грн. больше прошлого года.

Доход в сумме свыше 1 млн.грн. задекларировали 211 физических лиц, а общая сумма задекларированных «миллионерами» доходов сравнительно с прошлым годом увеличилась на 32%, или на 328 млн.грн.

Социальной составляющей компании декларирования есть реализация гражданами права на налоговую скидку.

В Одесской области гражданам, которые заявили право на налоговую скидку, из бюджета уже возвращено 1,4 млн.грн. налога на доходы физических лиц.