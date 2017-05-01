Члена исполкома Белгорода-Днестровского облили зеленкой и пытались бросить в мусорный бак.

Эту хулиганскую акцию, как обычно, совершили т.н. «патриоты». На сей раз причиной (или поводом) стал спор по поводу открытия в городе церкви Киевского патриархата. Решение о выделении земельного участка приняла сессия горсовета, кстати, под прямым давлением т.н. «патриотов»), еще прошлым летом. Но на заседании городского исполкома депутат Василий Кащи, представитель партии «Наш край», выступил категорически против.

Это вызвало гнев т.н. «патриотов» которые регулярно присутствуют теперь на официальных мероприятиях, как Белгород-Днестровска, так и других территориальных единиц одесской области.

А когда на привычный вопрос этой публики типа «Кому принадлежит Крым», Василий Кащи ответил –«людям», его облили зеленкой, выволокли из зала и попытались бросить в мусорный бак.

Но закончить свою «мусорную люстрацию» им не удалось. Вмешалась полиция и отбила потерпевшего.

Как стало известно нашему корреспонденту в пресс-службе ГГУНП в Одесской области, по факту происшедшего начато расследование по статье 296 часть 2 «хулиганство» которая, кстати, предусматривает наказание в виде лишения свободы.

Однако о том, проведено ли задержание фигурантов этой «акции», информации пока нет.

Добавим, что в ходе заседания исполкома, «активисты» пригрозили, что если не будет построен храм Киевского патриархата, они пойдут совершать службу в действующий храм московского патриархата и» и будут молиться на украинском языке со своим священником!»

Что прихожане и служители местного храма восприняли, как угрозу захвата и собрались , чтобы защитить его.