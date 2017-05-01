Воронцовский дворец собираются реставрировать

Городские власти намерены капитально отреставрировать в течении года Воронцовский дворец в Одессе.

Об этом сообщается на официальном сайте Одесской мэрии.

Так, с 22 мая планируются реставрационные работы Воронцовской колоннады и разрушившихся элементов. После этого реставраторы и строители приступят к восстановление несущих конструкций.

Также в этом году планируют отремонтировать еще крышу и фасад. При этом, планируется восстановление естественной вентиляции здания, замену остекления, гидроизоляцию фундамента, благоустройство территории с мощением дорожек, освещением и озеленением.

Завершить реставрационные работы мэрия обещает в 2018 году.